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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz TDT Toplantısında Önemli Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, TDT Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı'na katıldı ve işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:05
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz TDT Toplantısında Önemli Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın TDT Toplantısı

ANKARA (A) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakan Yardımcıları Çok Taraflı Siyasi İstişareleri İkinci Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar doğrultusunda, bu önemli toplantıya ev sahipliği yapan Yılmaz, Ankara'da bir araya gelen katılımcılarla birlikte önemli konuları tartıştı.

Toplantının Ana Görüşmeleri

İstişarelerde, 6 Kasım'da Bişkek'te gerçekleştirilecek TDT 11. Zirvesi'nin hazırlıkları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, üye devletler arasında işbirliğini güçlendirmek için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

İkili Görüşmeler

Yılmaz, toplantı sırasında Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakaev ile bir araya geldi. Bu görüşmede, TDT çerçevesinde çok taraflı platformlarda işbirliği ve ikili ilişkiler üzerinde duruldu.

Ayrıca, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Bu ikili oturumda ilişkilerin geliştirilmesi ve çok taraflı işbirliğinin artması konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Yılmaz, Kırgızistan'ın TDT Dönem Başkanlığı devralması sürecinde başarılar diledi.

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