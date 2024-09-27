Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, UNRWA Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin Destek Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz UNRWA Bakanlar Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ürdün ve İsveç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bakanlar Toplantısı'na katılım gösterdi.

Bakanlık tarafından X platformunda yapılan açıklamada, Yılmaz'ın BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen bu önemli toplantıya iştirak ettiği belirtildi.

Yılmaz, toplantıda, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı kritik hizmetler nedeniyle Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımların aksamadan ulaşmasının önemine dikkat çekerek, "İsrail'in UNRWA'yı karalama çabalarına karşı durulması gerektiğine" dikkat çekti.