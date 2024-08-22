Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Racub Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Racub'un Görüşmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Racub ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Görüşmenin Detayları
Bakanlığın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Racub'un görüşmesinde Gazze'deki güncel durum ve Filistinliler arası uzlaşı süreci üzerinde duruldu.
Filistin Barışı Üzerine İstişareler
Görüşmenin amacı, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek ve Filistin toplumu içinde bir birlik sağlamak için atılacak adımları tartışmaktı.