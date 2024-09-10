Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Kahire'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Önemli Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Kahire kentinde, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Arap Ligi Toplantısında Bir Araya Geldiler

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kahire'deki Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.