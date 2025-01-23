Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Anlaşma Yolda

Dışişleri Bakanı Fidan ve AB Yüksek Temsilcisi Kallas Buluşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ankara'da bir araya gelecek. Bu önemli görüşmenin, Türkiye-AB ilişkilerinin gözden geçirilmesi ve ilerleme sağlanacak alanların belirlenmesi açısından kritik bir önemi bulunuyor.

Bölgesel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Planlanıyor

Görüşmelerde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze ve Filistin'deki durum ile Suriye'nin istikrarı gibi, Türkiye ve AB'yi doğrudan etkileyen bölgesel gelişmelere odaklanılması bekleniyor. Ayrıca, iki taraf arasında işbirliği alanlarının değerlendirilmesi de planlanıyor.

Türkiye'nin AB Üyeliği Vurgusu

Bakan Fidan'ın, Kallas ile gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedefi olduğunu tekrarlaması ve katılım sürecinin canlandırılması beklentisini vurgulaması öngörülüyor. Bu bağlamda, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları düzenlenmesinin önemine değinmesi bekleniyor.

Gümrük Birliği ve Göç İşbirliği Müzakereleri

Fidan'ın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine hız verilmesi gerektiğini ve göç işbirliğinin adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini aktarması öngörülüyor. Aynı zamanda, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin sonuçlandırılması için kolaylaştırıcı önlemler talep etmeyi planlıyor.

Terörle Mücadele ve Diplomasi Çağrıları

Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelede AB'den beklentilerine de yer verilmesi beklenirken, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomasi yoluyla adil bir sonuca ulaştırılması için müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik destek vurgulanacak.

Suriye Konusunda İşbirliği ve Gazze İlişkilendirmesi

Bakan Fidan, Suriye'nin iyileşmesinde AB ve uluslararası toplumun işbirliğine açık olduğunu belirtirken, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemini yineleyecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi için gerekli uluslararası baskının yapılmasını ve iki devletli çözüm çağrısını da aktarması bekleniyor.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

2024'ün ikinci yarısında Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan olumlu ivme, ilişkilerin geleceği açısından umut verici. Fidan, Ağustos 2024'teki AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılarak önemli bir adım atmıştı. Aralık 2024'te yapılacak toplantılarda da ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.