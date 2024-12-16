Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Suriye ve Ukrayna Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Suriye ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan ve Kallas, iki bölgedeki durum hakkında detaylı bir değerlendirme yaptı. Bu görüşme, Türkiye'nin uluslararası güvenlik politikalarındaki rolünün yanı sıra, AB ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

Görüşmenin ardından, taraflar arasındaki iş birliğinin artırılması ve bölgesel güvenlik meselelerinin çözümünde ortak hareket etme vurgusu yapıldı.