Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Bakan Blinken'a Uyardı: Terör Örgütlerine İzin Yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'deki terör örgütlerinin durumdan yararlanmasına Türkiye'nin kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı.

Fidan, görüşmede terörizmle mücadelenin önemine dikkat çekerek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı konusundaki endişelerini dile getirdi. Türkiye'nin ulusal güvenliğinin önemine işaret eden Fidan, tüm bu gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan'ın bu mesajı, Türkiye'nin Suriye politikası açısından kritik bir dönüm noktasında gelmesi açısından daha da önem taşıyor.