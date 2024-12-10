DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,76 -0,1%
ALTIN
2.977,77 -0,11%
BITCOIN
3.379.623,22 -0,56%

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Bakan Blinken'a Uyardı: Terör Örgütlerine İzin Yok

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, Türkiye'nin terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan yararlanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:09
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Bakan Blinken'a Uyardı: Terör Örgütlerine İzin Yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'deki terör örgütlerinin durumdan yararlanmasına Türkiye'nin kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı.

Fidan, görüşmede terörizmle mücadelenin önemine dikkat çekerek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı konusundaki endişelerini dile getirdi. Türkiye'nin ulusal güvenliğinin önemine işaret eden Fidan, tüm bu gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan'ın bu mesajı, Türkiye'nin Suriye politikası açısından kritik bir dönüm noktasında gelmesi açısından daha da önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Suriye'de 250 Hedefi Vurdu: Tarihin En Büyük Hava Saldırısı
2
Lübnan'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünde Sınır Kapısına Akın Etti
3
Irak'tan İsrail'in Golan Tepeleri İhlaline Sert Tepki
4
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
5
Ankara'da Andy Warhol'un Pop Art Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor
6
Hizbullah'tan İsrail'e Sert Tepki: Golan Tepeleri'ndeki İşgal Küstahça Bir İhlal
7
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Sert Tepki: Suriye'deki İşgal Kınandı

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!