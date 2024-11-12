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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Blinken ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze, Lübnan ve Azerbaycan-Ermenistan konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:22
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Blinken ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki sıcak konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları arasında Gazze'deki son durum ve Lübnan'daki gelişmeler yer alırken, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktaya da değinildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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