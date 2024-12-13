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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Blinken ile Suriye ve Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Suriye ve Gazze konularında mutabakata vardı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:10
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Blinken ile Suriye ve Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken ile Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'nin istikrarı ve Gazze için ateşkes sağlanması konularının özellikle öncelikli olduğunu vurguladı.

Suriye'deki Durumun Önemi

Görüşme sırasında Suriye'deki güncel durumu ele aldıklarını belirten Fidan, terörizmin engellenmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanmasının öncelikleri arasında olduğu ifade etti. "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın ve PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bu konuları etraflıca konuştuk," dedi.

Gazze'ye Dair Mutabakat

Bakan Fidan, Gazze meselesinin de görüşmelerde önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık," şeklinde konuştu. Blinken ve Fidan, Türkiye, ABD ve diğer ortakların bölgede ateşkes için gösterdiği çabaları tekrar hatırlatarak, İsrail'in sivilleri hedef almayı sürdürdüğü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini belirtti.

Görüşmelerin İçeriği ve İkili İlişkiler

Ayrıca, Fidan, savunma sanayisi gibi ikili konuların da gündeme alındığını belirterek, Blinken'ın muhtemelen son Ankara ziyaretini gerçekleştirdiğini vurguladı. Fidan, yoğun temasları için ABD'li mevkidaşına teşekkür ederek, "Bundan sonraki hayatında başarılar diledi."

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