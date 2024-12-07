Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Blinken ile Suriye'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki güncel durumu ele aldı.

Görüşmede, Suriye'deki kaos ortamının PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından istismar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Fidan, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğine vurgu yaparak, Suriye rejiminin muhalefetle diyalog kurması ve siyasi süreci başlatması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, tüm bölgesel aktörlerin bu süreçte yapıcı bir rol üstlenmesinin önemini dile getiren Fidan, Blinken'a Suriye'deki kaos ortamında terör örgütlerine karşı önlem alınması gerektiğini hatırlattı.

Bakan Fidan, Suriye rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için oluşturduğu risklerin bertaraf edilmesi adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti. Bunun yanı sıra, bölgeye insani yardımın ulaşmasının önemine de dikkat çekti ve Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği sağladığını sözlerine ekledi.