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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü

Türkiye, Suriye'deki terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kararlı duruşunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:26
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki mevcut durumu ele aldı.

Görüşmede, Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve siyasi birliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Türkiye'nin, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğini belirtti.

Ayrıca, yıllardır ihmal edilmiş altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek sağlamasının gerekliliğine dikkat çeken Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

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