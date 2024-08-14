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Dışişleri Bakanı Fidan, AK Parti'nin 23. Yıldönümünü Kutladı

Hakan Fidan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'nin global diplomasideki rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:26
Dışişleri Bakanı Fidan, AK Parti'nin 23. Yıldönümünü Kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AK Parti'ye Övgü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin artık sadece bir bölgesel güç değil, aynı zamanda küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti’mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir," sözlerine yer verdi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Dışişleri Bakanı, ülkenin daha güçlü, müreffeh ve saygın bir konuma ulaşması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı ve birliğin önemine dikkat çekti.

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