Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Ukrayna Yetkilileriyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da önemli bir toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bu görüşmeler, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında iş birliği sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, toplantının detaylarına yer verildi.

Almanya'daki bu önemli görüşme, uluslararası güvenlik ve iş birliği konularında atılan adımlar açısından dikkat çekiyor.