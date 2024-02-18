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Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'da Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:37
Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'da Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, bugün konferansın kenarında bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz meselesi ve bölgedeki gündem konuları ele alındı. Fidan ve Gerapetritis, iki ülke arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, 7 Aralık'ta Atina'da gerçekleşen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların uygulanması, siyasi diyalogun devamı, pozitif gündemin oluşturulması ve Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının yapılması konularını görüştü. Ayrıca, Yunanistan Başbakanı'nın yakın bir zamanda Ankara'ya yapacağı ziyaretin detaylarını da ele aldılar.

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