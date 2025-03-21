Dışişleri Bakanı Fidan: Ateşkes Görüşmelerine Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Fidan, ABD öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmelerini desteklediklerini duyurdu.

Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası işbirliği ve diplomasi vurgusu yaparak, barışın sağlanması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Bu ateşkes görüşmeleri, bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından kritik öneme sahip.

Fidan'ın destek açıklaması, uluslararası toplumda olumlu karşılandı ve sürecin ilerleyebilmesi için umut verici bir adım olarak yorumlandı.