Dışişleri Bakanı Fidan, Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenaze Törenine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgal altında bulunan Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Bakan Fidan’ın Açıklamaları

Cenaze töreninde yapılan konuşmasında Fidan, Eygi’nin Hakk’a uğurlandığını belirterek, “Bu insanlık dışı saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Fidan, ayrıca, “İşlerine gelen her fırsatta insan hakları havarisi kesilenlerin iki yüzlü sessizliği tarihe kara bir leke olarak geçecek.” ifadesine yer vererek, Eygi ve Filistinli aktivistlerin uğraşlarının unutulmayacağını vurguladı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Hayatı ve Ölümü

İsrail askerlerinin, barışçıl bir gösteri sırasında Ayşenur Ezgi Eygi'yi kasıtlı olarak hedef alarak başından vurduğu bildirildi. Eygi, Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen gösteride ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen 6 Eylül’de yaşamını yitirmiştir.

Barışçıl yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi’nin gönüllülerinden biri olan Eygi, 2003’te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie gibi, mücadeleleriyle hatırlanacaktır.