Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li Mevkidaşı ile Suriye'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan'ın mevkidaşı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği son ziyaret çerçevesinde Suriye'deki gelişmeler masaya yatırıldı.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.