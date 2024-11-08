Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığını Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Batı Trakya Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile yaptığı görüşmenin ardından yapıldı.

Batı Trakyalı Soydaşlarla Sohbet

Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, sorunları ve ihtiyaçları dinleme fırsatı buldu. Bu buluşma, azınlık hakları ve Türk toplumunun meselelerine dair önemli bir iletişim kanalı oluşturdu.

İkili İlişkiler Üzerine Görüşmeler

Toplantıda, Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet ile de görüşen Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla atılacak adımları değerlendirdi.