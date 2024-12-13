Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Suriye İstikrarını Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken'dan Suriye Üzerine İstişareler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Suriye'nin istikrarı konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, iki ülke arasında sıkı iş birliği gerektiren konuların ele alındığını belirterek, ortak endişelerin neler olduğunu ve bu endişelere yönelik olası çözümlerin tartışıldığını aktardı.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Suriye'deki durumu iyileştirmek için atılacak adımların önemine vurgu yaptı. Uluslararası iş birliğinin, bölgedeki sorunların çözümünde kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Bu görüşme, Suriye'nin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.