Dışişleri Bakanı Fidan: Bölge Artık Kısır Döngüden Çıkmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgenin artık kısır döngüden çıkacak kadar ders aldığını ifade etti. Fidan, "Artık bizlerin bir araya gelip iş birliği kültürü içerisinde birbirimizin sınırlarına, egemenlik haklarına saygı duyarak, saygının ötesine geçip birbirimizi korumayı taahhüt ederek, omuz omuza vererek bölgede kendi çıkarlarımızı, kendi düzenimizi kurmamız gerekiyor," dedi.

Suriye ile Sınır İlişkisi

Suriye ile Türkiye'nin 911 kilometrelik bir sınırı olduğunu hatırlatan Fidan, "Tarihle, coğrafyayla, kültürle, inançla artık bağlarımız bağlanmış, etle tırnak olmuşuz," ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye muhalefetinin Türkiye'de zemin bulmasının önemine dikkati çekti.

Çözüm Sürecinde Türkiye'nin Rolü

Fidan, Suriye muhalefetinin yapıcı bir şekilde sorunu çözmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını belirterek, "Astana süreci bu konuda önemliydi, ancak Esed rejimi çözüme yanaşmadı," dedi. Ayrıca, Rusya ve İran ile yürütülen görüşmelerin önemini vurgulayarak, ateşkesin devamı için düzenli bir diyalog yürütüldüğünü ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Esed

Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki politikalarının çok boyutlu olduğunu, en önemli nedeninin ise Esed'den dolayı Türkiye'ye mülteci gelmesini önlemek olduğunu söyledi. Ayrıca, "Ruslar kendileri bu işi organize etti, bizlerin bu süreçte bir rolü yok," diyerek Türkiye'nin olaylar üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Yeni Dönemde İş Birliği Vurgusu

Bakan Fidan, İran, Türk ve Arap dominasyonu istemediklerinin altını çizerken, sorunların çözümü için iş birliği kültürünün önemli olduğunu vurguladı: "Gerekli miktarda olgunlaştılar, altyapıları güçlü. Bütün devletler, bu coğrafyada ortak menfaatlerimizi tanımlayıp bir araya gelmeliyiz."

Fidan, "Bölge, artık bu kısır döngüden çıkacak kadar ders almış durumda. Hepimiz akrabayız, hepimiz aynı dindeniz. Büyük bir olgunluk ve profesyonellik içerisinde menfaatlerimizi belirleyip diyalog kurmalıyız," dedi. Bu bağlamda, Akabe'deki toplantıların bölgedeki iş birliğini güçlendireceğine inandığını da belirtti.