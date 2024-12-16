DOLAR
34,93 0,02%
EURO
36,67 0,05%
ALTIN
2.975 0,06%
BITCOIN
3.604.486,05 -0,07%

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölge Artık Kısır Döngüden Çıkmalı

Bakan Hakan Fidan, bölgedeki iş birliğinin önemine değindi. Suriye'de yaşanan krizle ilgili Türkiye'nin rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:34
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölge Artık Kısır Döngüden Çıkmalı

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölge Artık Kısır Döngüden Çıkmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgenin artık kısır döngüden çıkacak kadar ders aldığını ifade etti. Fidan, "Artık bizlerin bir araya gelip iş birliği kültürü içerisinde birbirimizin sınırlarına, egemenlik haklarına saygı duyarak, saygının ötesine geçip birbirimizi korumayı taahhüt ederek, omuz omuza vererek bölgede kendi çıkarlarımızı, kendi düzenimizi kurmamız gerekiyor," dedi.

Suriye ile Sınır İlişkisi

Suriye ile Türkiye'nin 911 kilometrelik bir sınırı olduğunu hatırlatan Fidan, "Tarihle, coğrafyayla, kültürle, inançla artık bağlarımız bağlanmış, etle tırnak olmuşuz," ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye muhalefetinin Türkiye'de zemin bulmasının önemine dikkati çekti.

Çözüm Sürecinde Türkiye'nin Rolü

Fidan, Suriye muhalefetinin yapıcı bir şekilde sorunu çözmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını belirterek, "Astana süreci bu konuda önemliydi, ancak Esed rejimi çözüme yanaşmadı," dedi. Ayrıca, Rusya ve İran ile yürütülen görüşmelerin önemini vurgulayarak, ateşkesin devamı için düzenli bir diyalog yürütüldüğünü ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Esed

Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki politikalarının çok boyutlu olduğunu, en önemli nedeninin ise Esed'den dolayı Türkiye'ye mülteci gelmesini önlemek olduğunu söyledi. Ayrıca, "Ruslar kendileri bu işi organize etti, bizlerin bu süreçte bir rolü yok," diyerek Türkiye'nin olaylar üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Yeni Dönemde İş Birliği Vurgusu

Bakan Fidan, İran, Türk ve Arap dominasyonu istemediklerinin altını çizerken, sorunların çözümü için iş birliği kültürünün önemli olduğunu vurguladı: "Gerekli miktarda olgunlaştılar, altyapıları güçlü. Bütün devletler, bu coğrafyada ortak menfaatlerimizi tanımlayıp bir araya gelmeliyiz."

Fidan, "Bölge, artık bu kısır döngüden çıkacak kadar ders almış durumda. Hepimiz akrabayız, hepimiz aynı dindeniz. Büyük bir olgunluk ve profesyonellik içerisinde menfaatlerimizi belirleyip diyalog kurmalıyız," dedi. Bu bağlamda, Akabe'deki toplantıların bölgedeki iş birliğini güçlendireceğine inandığını da belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulunda TİP'li Sera Kadıgil'e Uyarma Cezası!
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, TIMSS 2023'te Tüm Sınıf Düzeylerinde En Yüksek Başarıyı Elde Etti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Bugün Gerçekleşiyor
4
BM Suriye Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri Şera ile Şam’da Görüştü
5
Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
7
16 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi