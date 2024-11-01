Dışişleri Bakanı Fidan, Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Cibuti'deki Konferansa Katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Kasım tarihlerinde Cibuti'de gerçekleştirilecek olan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak. Bu prestijli etkinlik, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve stratejileri gözden geçirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Türkiye'nin Afrika İle İlişkileri

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Türkiye, 2008 yılından bu yana Afrika Birliği'nin dokuz stratejik ortağından biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri düzenlenmekte ve bu zirveler, iki taraf arasındaki ilişkilerin geleceğe dönük yol haritasını belirlemektedir. En son zirve, 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılmış, bir sonraki zirvenin ise 2026'da bir Afrika ülkesinde gerçekleşmesi planlanmıştır.

Konferansta Ele Alınacak Konular

Konferans, alınan kararların gözden geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. Bakan Fidan, bu kapsamda ev sahibi Cibuti'deki mevkidaşlarıyla çift taraflı görüşmeler gerçekleştirecektir. Ayrıca, Fidan'ın konuşmasında, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin dış politika açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulanacaktır. Türkiye, kıtanın insani, sosyal ve ekonomik kalkınmalarını desteklemeyi taahhüt etmektedir.

Katılımcılar ve Gündem

Konferansa, Afrika Birliği ve üye ülkelerin dışişleri bakanları katılacak. Toplantıya Cibuti, Moritanya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gana, Komorlar, Güney Sudan, Çad, Libya, Nijerya, Zimbabve, Zambiya ve Mısır gibi 14 Afrika ülkesinin dışişleri bakanları katılması bekleniyor.

Sonuçlar ve Belgeler

Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı sonunda, "Ortak Bildiri" ve "2022-2024 Ortak Uygulama Raporu" adlı belgelerin kabul edilmesi öngörülüyor. Bu belgelerde Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik irade vurgulanacak.