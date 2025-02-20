Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli Mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:53
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli Mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli Mevkidaşı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Kapsamında Gerçekleşti

Bakan Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang'ın görüşmesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yapıldı. Görüşmede, her iki ülkenin ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alınıp, işbirliği imkânları değerlendirildi.

Bölgesel Sorunlar Üzerine İstişareler

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler gibi önemli bölgesel meseleler gündeme geldi. Ayrıca, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Uluslararası İstikrar ve Tehditler Hakkında Değerlendirmeler

Görüşme sırasında, uluslararası istikrara yönelik tehditler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, pek çok uluslararası konu hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

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