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Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:36
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 10 Kasım'ı Unutmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Saygı ve Rahmetle Yad Ediyoruz

Fidan, X sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bağımsız Duruşun Temsilcisi

Dışişleri Bakanı ayrıca, "Türkiye'nin bağımsız çizgisini ve ilkeli duruşunu temsil eden dış politika vizyonumuzu sürdürüyor, atalarımızdan bizlere miras kalan milli mücadele ruhuyla çalışmamıza devam ediyoruz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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