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Dışişleri Bakanı Fidan'dan 2025'e İlişkin Kararlı Mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'te küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:17
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 2025'e İlişkin Kararlı Mesaj

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yeni Yıl Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni yıl mesajında önemli ifadelerde bulundu. X sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, "2025'te de dostluk elimizi uzattığımız her coğrafyada kalıcı işbirlikleri inşa etmeye, küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Barış ve İstikrar İçin Çabalar

Fidan, Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve refah için kararlılıkla çalıştığını belirtirken, geçtiğimiz yılın olumlu sonuçlarına da değindi. "Tehditlerin ve fırsatların iç içe geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle şekillenen Türkiye merkezli dış politika, bölge için istikrar üretmeye devam ediyor," şeklinde konuştu.

2025 Vizyonu

Fidan, 2025'te dostluk ve işbirliklerini artıracaklarını ve adalet ile insan onuruna dayalı bir dünya düzeni için mücadelenin süreceğini ifade etti. "İnsanlığın binlerce yıldır evrilerek devam eden hakikat yolculuğunun, 2025’te de hedefine biraz daha yakınlaşması dileğiyle," diyerek sözlerine son verdi.

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