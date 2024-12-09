Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB İlişkilerine Vurgu

Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın Açılışında Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik perspektifinden ilişkilerimizi ilerletme niyetimiz bakidir. Sürecin dar siyasi hedeflerle akamete uğratılmasının herkesten evvel Avrupa Birliği için stratejik kayba yol açtığını her platformda dikkate getirmekteyiz." dedi.

Konferans İçeriği ve Teması

Bakan Fidan, Ankara'da bir otelde düzenlenen konferans vesilesiyle büyükelçilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, konferansın bu yılki temasının "Türkiye'nin diplomasi hamleleri ve küresel yansımaları" olduğunu aktardı. Dış ilişkilerin boyutlarını kapsayan panellere yer verildiğini ve ekonomi ile ticaret konularının da konferansın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Dış Politika ve Ekonomi Bağlantısı

Fidan, büyükelçilerin yeni iş fırsatları sağlamada önemli aktivitelerle meşgul olduklarını belirterek, Türk iş insanlarının yurt dışındaki problemlerine çözüm bulmanın da bakanlığın görev alanlarından biri olduğunu belirtti. Dış politika ile ekonomi arasındaki bağlantıya dikkat çeken Fidan, "Afrika'yla ticaretin bugüne dek 40 milyar doları aştığını" ifade etti.

Küresel Sorunlar ve Türkiye'nin Rolü

Bakan Fidan, uluslararası sistemdeki karmaşıklığın arttığına dikkat çekerek, "Günümüzde iç içe geçmiş tehditler ve belirsizlikler büyük güçler arasında rekabetin artmasına yol açıyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin reform ihtiyacına vurgu yaptı ve Gazze'deki duruma dair uluslararası tepkilerin gerekliliğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Karşı Türkiye'nin Pozisyonu

Fidan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma karşı proaktif adımlar attığını ve bu süreçte Filistin'e destek verdiklerini aktardı. Ateşkes sağlanması için yoğun bir diplomasi yürüteceklerini ifade eden Fidan, "Filistin'e desteğimiz 1967 sınırları temelinde bir devlet kurulana dek sürecektir." dedi.

Uluslararası İlişkilerin Gelişimi

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki ülkelerle ilişkileri geliştirme çabalarının sürdüğünü belirterek, "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için gerekli temasları yürütüyoruz." şeklinde konuştu. Türkiye'nin, dünyada barış ve istikrarı sağlamak için aktif rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Sonuç

Fidan, sıkı işbirlikleri ile gelecekte daha etkili bir Türk dış politikası izleneceğinin altını çizerek, hem güvenliğin hem de ekonomik gücün sağlanması açısından çok yönlü stratejik hamlelerin gerekliliğine vurgu yaptı.