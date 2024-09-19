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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Ülkelerine Sert Eleştiri

Bakan Fidan: "Avrupa ülkeleri, Türkiye ile ilişkilerinde aşırı sağ iktidardaymış gibi davranıyorlar."

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:42
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Ülkelerine Sert Eleştiri

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Avrupa'daki bazı ülkelerin, Türkiye ile olan ilişkilerinde sanki aşırı sağ partilerin iktidarda olduğu izlenimi verdiklerini ifade etti.

"Değişen Bir Şey Olmaz"

Bakan Fidan, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde aşırı sağ bir iktidar varmış gibi hareket ediliyor. Eğer aşırı sağ partiler iktidara gelse bile bizim için değişen bir şey olmaz," dedi.

Fidan'ın bu yorumları, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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