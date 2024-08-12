Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Kalıcı Ateşkes Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken'dan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için İsrail üzerinde baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşme, bölgedeki gerginliklerin azaltılması ve barışın sağlanması amacıyla gerçekleştirildi. Fidan, taraflar arasında sürdürülebilir bir uzlaşmanın sağlanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Bu telefon görüşmesi, uluslararası diplomasi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, ateşkes çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.