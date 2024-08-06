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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bosna Hersek ve Filistin Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek'teki mülakatta Filistin ve Srebrenitsa konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:38
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bosna Hersek ve Filistin Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kritik Mülakatı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek'te yayımlanan Stav dergisine verdiği mülakatta, Filistin ve uluslararası meseleler üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Filistin'in Devlet Olma Mücadelesi

Fidan, "Filistinlilerin gerçek anlamda bir devlet sahibi olmaları engelleniyor. Filistin devleti kurulmadıkça, bölgede huzur olmayacak," dedi. Bu ifadeleriyle, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki uzun süredir devam eden işgaline vurgu yaptı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Bakan Fidan, Gazze'deki durumu eleştirirken, "İsrail, Gazze'yi yerle bir ederken, temel insani değerlerin ayaklar altına alındığını gözler önüne seriyor," ifadesini kullandı.

Srebrenitsa Soykırımı Üzerine Değerlendirme

Fidan, Srebrenitsa'daki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, "Yıllar sonra bu olayın bir soykırım olduğu uluslararası mahkemelerce tescil edildi, tekrar anıyor ve bu acının bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguluyorum," diye ekledi.

Uluslararası İkili İlişkiler ve FETÖ ile Mücadele

Bakan, Balkanlardaki FETÖ tehdidi hakkında da konuşarak, "FETÖ, her ülkede ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bu konuda ortak mücadele giderek güçleniyor," dedi.

Türkiye'den Bosna Hersek'e Destek

Fidan, Bosna Hersek'e yönelik desteklerini vurgularken, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, bizim için büyük önem taşıyor. İkili ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek için çalışıyoruz," açıklamasında bulundu.

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