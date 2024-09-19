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Dışişleri Bakanı Fidan'dan CAATSA Yaptırımları Üzerine Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarının iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:12
Dışişleri Bakanı Fidan'dan CAATSA Yaptırımları Üzerine Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan'dan CAATSA Yaptırımları Üzerine Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) CAATSA yaptırımlarının iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Bakan Fidan'ın Değerlendirmesi

Fidan, bu yaptırımların Türkiye ve ABD ilişkilerinde birer engel teşkil ettiğini ifade ederek, “İki ülke ilişkilerinde ayak bağı olduğu konusunda iki taraf da hemfikir” şeklinde konuştu.

İlişkilerin Geleceği

Bu açıklamalar, iki ülke arasında yaşanan gerilimlerin çözümüne dair ipuçları taşırken, ilişkilere dair ilerleme sağlama umudu da doğuruyor.

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