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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyet Bayramı'nda Türk vatandaşlarına özel bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:51
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'ın 29 Ekim Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı bu anlam dolu günde önemli bir mesaj paylaştı. X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının bayram coşkusuna katıldığını ifade etti.

Cumhuriyetin Değeri

Fidan, mesajında, "Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız" dedi. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anmayı unutmuyoruz.

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