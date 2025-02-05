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Dışişleri Bakanı Fidan'dan DEAŞ'la Mücadele İçin Ortak Mekanizma Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında DEAŞ'la mücadele için ortak mekanizma oluşturulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:38
Dışişleri Bakanı Fidan'dan DEAŞ'la Mücadele İçin Ortak Mekanizma Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan’dan DEAŞ’la Mücadele Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DEAŞ ile mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bakan Fidan, Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak bir mekanizma oluşturma hedefinin altını çizdi.

Ortak Mekanizma İçin Adımlar Atılacak

Bakan Fidan, gerçekleştirecekleri bu ortak mekanizma sayesinde, bölgesel güvenliği artırmayı ve DEAŞ’ın yeniden yapılanmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Fidan, bu girişimlerin terörle mücadelenin daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

DEAŞ ile mücadelenin uluslararası boyutta da sürdüğüne dikkat çeken Fidan, bölgedeki ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede atılacak adımların, bölgenin istikrarı için kritik öneme sahip olduğu düşünülen bir yaklaşım olacağı bildirildi.

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