Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinli kardeşlerimize olan desteklerini vurgulayarak, "Yaşadıkları zulmü dünya gündeminde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

New York'ta Önemli Temaslar

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte New York'ta bulunduklarını hatırlattı. Küresel barış ve adaletin sağlanması için Türkiye'nin aktif bir diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Daha Adil Bir Dünya İçin Çaba

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" anlayışının önemine değinen Fidan, uluslararası toplumun vicdanına seslendiklerini ve Türkiye'nin çözüm odaklı yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

İslam İşbirliği ve Arap Birliği Toplantısı

Bugün katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısında bu vizyonunu açıkladığını belirten Fidan, bu kapsamda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaklarını vurguladı.