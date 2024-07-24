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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İki Devletli Çözüm Açıklaması

Bakan Fidan, iki devletli çözüm için garantörlük mekanizması önerisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:14
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İki Devletli Çözüm Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki devletli çözüm perspektifiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Fidan, "Eğer iki devletli çözüm konusunda bir mutabakat sağlanırsa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının bir parçası olmayı değerlendirebiliriz," dedi.

Garantörlük Mekanizması

Bu açıklama, Türk diplomasi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidan, sözlerine devam ederek, Türkiye'nin bölgede barışı sağlama odaklı çabalarını vurguladı.

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