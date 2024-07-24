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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Bakan Fidan, iki devletli çözümün hayata geçirilmezse olası savaşların kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:09
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesinin önemine değindi. Fidan, eğer bu çözüm uygulanmazsa, Gazze bölgesinde yeni çatışmaların kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Olası Tehditler

Bakan Fidan, “Eğer iki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız” dedi. Bu bağlamda, barışın sağlanması adına atılacak adımların riskleri minimize edebileceğine dikkat çekti.

Fidan’ın bu açıklamaları, uluslararası toplumda da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Orta Doğu'daki istikrarsızlıkların azaltılması açısından bu mesajın kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

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