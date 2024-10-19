Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'in Saldırılarına Dikkat: Bölgesel Kriz Uyarısı

Dışişleri Bakanı Fidan İkazda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, bu tür saldırıların yalnızca bölgeyi değil, aynı zamanda küresel dengeleri de etkileyebileceği konusunda dikkat çekti.

Bölgesel Kriz Uyarısı

Bakan Fidan, "İsrail'in saldırıları, savaşın tüm bölgeye yayılma riskini asla hafife almamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz" ifadeleriyle durumun ciddiyetine vurgu yaptı.