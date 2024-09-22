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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Yanlısı Dezenformasyona Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail yanlısı yayınların dezenformasyonuna karşı uyarılarda bulundu, uluslararası hukukun destekçisi olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:58
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Yanlısı Dezenformasyona Tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan İsrail yanlısı dezenformasyonlara karşı uyardı. Bu tür yanıltıcı bilgilere karşı koymanın önemine dikkat çeken Fidan, "Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var." ifadelerini kullandı.

Filistin Konusunda Uluslararası Farkındalık

Bakan Fidan, 13 Eylül’de Madrid ve 18 Eylül’de Amman'da gerçekleştirilen toplantılara katıldıktan sonra BM Genel Kurulu marjında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti. Toplantıda Gazze Temas Grubunun son 10 gün içinde üçüncü kez toplandığı belirtildi.

Bıçak Sırtında Durum ve Dezenformasyon

Bakan Fidan, Filistin'deki bıçak sırtı duruma dikkat çekerek, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının uluslararası düzeyde daha fazla bilinmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, bu hafta boyunca dikkat çekici her fırsatta karşılaşılan tehlikeleri dile getirerek "Bu çılgınlığı durdurmak için" ellerindeki kaynakları seferber etme çağrısında bulundu.

Yanlış Bilgiler ve İşgalin Derinleşmesi

İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen yanlış bilgilerle ilgili de uyarılarda bulunan Fidan, bu tür dezenformasyonun işgali derinleştirmek amacıyla kullanıldığını ifade etti. "Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır" diyen Fidan, Filistin'in uluslararası platformlardaki varlığının önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

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