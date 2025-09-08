Dışişleri Bakanı Fidan'dan İzmir Balçova'daki Şehit Polisler İçin Taziye

Dışişleri Bakanı Fidan'dan taziye mesajı

İzmir Balçova saldırısında şehit olan polisler anıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."