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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kahire'de önemli açıklamalar

Bakan Fidan, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'deki durumu ve Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:18
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kahire'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kahire'deki Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının öncesinde Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Fidan, bu olayın barış yanlılarının dahi hedef alındığını vurguladı.

İsrail'in Barış Yanlılarına Yönelik Hedefi

Bakan Fidan, "Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin hukuki açıdan da takipçisi olacağız." dedi.

Arap Birliği ile İlişkilerin Önemi

Kahire'de Arap Birliği ile yapılan bu toplantının önemine değinen Fidan, "Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek için önemli mesafe katettik. Bu durum karşılıklı kazanımlar sağlıyor" şeklinde konuştu.

Gazze ve Uluslararası İşbirliği

Fidan, Kahire'deki toplantıda Gazze gibi kritik konuların ele alındığını belirterek, "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için birlikte hareket etmelidir. Müslüman ülkelere büyük sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullandı.

İİT'nin Acil Toplanması İhtiyacı

Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acilen toplanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu konuyu muhataplarıyla görüştüğünü aktardı.

Ayşenur Eygi'ye Rahmet

Gazze'deki olayların tüm vicdanlı insanları üzdüğünü dile getiren Fidan, Eygi'nin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Ayşenur kardeşimizin acısını paylaşıyorum." dedi.

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