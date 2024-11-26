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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Medeniyetler İttifakı Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı toplantısında adaletin önemine vurgu yaptı ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:15
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Medeniyetler İttifakı Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı'nın Önemi Üzerine Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, insanlığa karşı işlenen suçların cezasızlıkla ödüllendirilemeyeceğini belirterek, adaletin sağlanmaması durumunun Orta Doğu'da barış şansını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Medeniyetler İttifakı'nın Vizyonu Korunmalı

Fidan, savaşların etkisiyle uluslararası sistemin parçalandığı bir dönemde Medeniyetler İttifakı'nın vizyonunun saldırılara maruz kaldığını vurguladı. 10'uncu Küresel Forum'da Orta Doğu'daki soykırımlarla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Bakan Fidan, bu konudaki duyarlılığının devam ettiğini aktardı.

Uluslararası İşbirliği ve Destek Çağrısı

Bakan Fidan, Dostlar Grubu üyelerine İttifak'ın çok taraflı ve ulusal platformlarda benimsenmesi için güçlendirme çağrısı yaparak, geçmişte başarılı olan bölgesel forumların yeniden canlandırılabileceğini belirtti. İttifak'ın mali destekle güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Fidan, bunun barış ve uyum için bir yatırım olacağını sözlerine ekledi.

Fidan, Türkiye'nin İttifak’a olan desteklerinin devam edeceğini vurgularken, bu desteklerin diğer ülkelerce de gösterilmesini beklediğini ifade etti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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