DOLAR
35,31 0,2%
EURO
36,8 -0,8%
ALTIN
2.996,34 0,11%
BITCOIN
3.506.085,93 -1,05%

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Net Mesaj: DEAŞ ve PKK ile Mücadele Sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ile yapılan toplantıda DEAŞ ve PKK ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. 'İkisine de geçit yok!' dedi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:08
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Net Mesaj: DEAŞ ve PKK ile Mücadele Sürecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Batılı ülkelerin bölgede farklı emeller peşinde olduğunu ifade ederek, "(Batılılar) Eğer DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirip başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Fidan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede amansız bir çaba içinde olduğunu ve bu mücadelede zafer kazandığını vurguladı. Ancak, birçok terör örgütünün DEAŞ başta olmak üzere, sınır ötesinde varlığını sürdürdüğünü belirtti.

"DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir" diyen Fidan, dini istismar eden bu terör örgütünün şiddetinin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, "İslam toplumlarının ortak sorunu olan DEAŞ'tan kurtulmak için büyük hassasiyetle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ortak İşbirliği ve Mücadele Stratejisi

Fidan, özellikle Ürdün gibi dost ülkelerle istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar düzenlediklerini belirtti. "Bölgemizde DEAŞ'ın tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli" dedi.

PKK ile mücadele vurgusu da yapan Fidan, "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek kurulan şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere" ifadesini kullandı. Irak'ta yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, Sincar bölgesindeki duruma dikkat çekti.

Suriye'deki Durum ve Uluslararası Politika

Suriye'deki terör örgütleri PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılmasının an meselesi olduğunu belirten Fidan, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bu örgüte olan desteklerini eleştirdi. "DEAŞ'la mücadele kılıfı altında PKK/YPG'ye gardiyanlık rolü verilmesi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Son olarak, "Bölgede emelleriniz farklıysa, ona da geçit yok. Her türlü oyunu görecek ve bozacak durumdayız" diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, DEAŞ'a Dikkat Çektiği Ortak Basın Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu
2
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı: Organize Tarım Bölgelerine Hız Verilecek
3
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu Toplantıyı Terk Etti
4
Macron'dan Suriye için 'özgür, egemen ve saygın' devlet vurgusu
5
Harran Üniversitesi Yeni Güz Çiğdemi Türünü Literatüre Kazandırdı
6
Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadının Tedavisi Devam Ediyor

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek