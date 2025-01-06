Dışişleri Bakanı Fidan'dan Net Mesaj: DEAŞ ve PKK ile Mücadele Sürecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Batılı ülkelerin bölgede farklı emeller peşinde olduğunu ifade ederek, "(Batılılar) Eğer DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirip başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Fidan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede amansız bir çaba içinde olduğunu ve bu mücadelede zafer kazandığını vurguladı. Ancak, birçok terör örgütünün DEAŞ başta olmak üzere, sınır ötesinde varlığını sürdürdüğünü belirtti.

"DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir" diyen Fidan, dini istismar eden bu terör örgütünün şiddetinin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, "İslam toplumlarının ortak sorunu olan DEAŞ'tan kurtulmak için büyük hassasiyetle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ortak İşbirliği ve Mücadele Stratejisi

Fidan, özellikle Ürdün gibi dost ülkelerle istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar düzenlediklerini belirtti. "Bölgemizde DEAŞ'ın tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli" dedi.

PKK ile mücadele vurgusu da yapan Fidan, "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek kurulan şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere" ifadesini kullandı. Irak'ta yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, Sincar bölgesindeki duruma dikkat çekti.

Suriye'deki Durum ve Uluslararası Politika

Suriye'deki terör örgütleri PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılmasının an meselesi olduğunu belirten Fidan, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bu örgüte olan desteklerini eleştirdi. "DEAŞ'la mücadele kılıfı altında PKK/YPG'ye gardiyanlık rolü verilmesi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Son olarak, "Bölgede emelleriniz farklıysa, ona da geçit yok. Her türlü oyunu görecek ve bozacak durumdayız" diyerek sözlerini tamamladı.