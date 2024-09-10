Dışişleri Bakanı Fidan'dan Netanyahu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerde bulundu. Fidan, "Netanyahu'ya destek verenler, devam eden soykırımın eşit suç ortaklarıdır. Bu durumdan ötürü bu kişiler de sonunda hesap vermek zorunda kalacaktır," diye belirtti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Fidan, uluslararası toplumun bu tür insanlık suçlarına kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı. "Uluslararası arenada bu sorumluluğu üstlenmeyen herkes, tarihin önünde mahkûm olacaktır," ifadelerini kullandı.