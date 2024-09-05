Dışişleri Bakanı Fidan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklamaları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki güncel duruma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, "(Gazze’de) Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir" diyerek, İsrail'in operasyonlarına sert bir dille karşı çıktı.
İsrail'in Eylemleri Eleştirildi
Bakan Fidan, Netanyahu'nun politikalarını eleştirirken, uluslararası toplumun bu tür eylemlere sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazze'deki sivil kayıpların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.