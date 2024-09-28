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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Bakan Fidan, Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili yorumda bulundu, İsrail'in niyetlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:35
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Eleştiri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Görünüyor ki, bu eylem, savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail ve Netanyahu tarafından arzu ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Güvenlik Endişeleri

Fidan, bu durumun Ortadoğu'daki tansiyonu artırabileceğine ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirebileceğine dikkat çekti. Stratejik Çıkarımlar

Genel olarak, Fidan'ın yorumları, uluslararası ilişkilerdeki karmaşık dengeleri ve olası sonuçları ele alıyor.

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