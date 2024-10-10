Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama: Lübnan'daki Türk Vatandaşları Mersin'e Yola Çıktı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Son Dakika Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını güvenli bir şekilde tahliye eden geminin yola çıktığını kamuoyuna duyurdu.

Gemiler Beyrut'tan Mersin'e Yola Çıktı

Bakan Fidan, Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerin başkent Beyrut'tan ayrıldığını ve Mersin'e doğru ilerlediğini kaydetti.

Türkiye'nin Yardım Çabaları Devam Ediyor

Fidan, yaptığı paylaşımda, "İsrail'in bölgede yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye olarak bölge halkına destek vermekten çekinmeyeceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Direktifleriyle Hareket Ediliyor

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu yardım ve tahliye faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti ve dört bir tarafta olduğu gibi Lübnan'daki Türk vatandaşlarının da yanında olduklarını vurguladı.