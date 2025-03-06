Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama: Türkiye'nin Rolü Vurgulandı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Güvenliği Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "(Avrupa'nın) Sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin jeopolitik konumunun ve stratejik öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin işbirliğinin kritik bir rol oynadığını söyledi.

Özellikle son yıllarda artan güvenlik tehditleri ve uluslararası krizler, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü daha da önemli hale getiriyor. Fidan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin Avrupa'daki güvenlik politikalarındaki yerini yeniden gündeme taşıdı.