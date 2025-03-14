Dışişleri Bakanı Fidan'dan Örgüte Çağrı: Tarihi Fırsat Kaçırılmamalı

Dışişleri Bakanı Fidan, örgüte yönelik tarihi bir çağrıda bulundu ve kendini feshetme sürecine girmelerini istedi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:59
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Örgüte Çağrı: Tarihi Fırsat Kaçırılmamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada bir örgüte yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Fidan, "Yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor"

Bakan Fidan, örgütün bu durumdan hareketle kendini feshetme sürecini başlatması gerektiğini vurgulayarak, "Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı"

Bu açıklama, iç politikada önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanırken, Dışişleri Bakanlığı'nın kararlılığı da gözler önüne serildi.

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