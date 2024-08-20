Dışişleri Bakanı Fidan'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başsağlığı Mesajı İçeriği

Bakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." şeklinde ifade etti.

Şehit Hakkında Bilgi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu bildirmiştir.