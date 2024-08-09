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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail'in Destekçileri Suç Ortağıdır

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki olaylar hakkında sert konuştu. Destek verenleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:40
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail'in Destekçileri Suç Ortağıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde Gazze'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak düşündürücü açıklamalarda bulundu. Fidan, "İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Olaylara Dikkat Çekti

Bakan Fidan, özellikle uluslararası toplumu bu konuda bilgilendirmek gerektiğini vurgulayarak, "Dünya, bu acı olaylara karşı sessiz kalmamalı. Yapılanlar insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur," dedi.

Uluslararası Desteklerin Önemi

Fidan, Türkiye'nin her zaman haklıların yanında yer alacağını belirterek, dış politikadaki duruşlarının önemine dikkat çekti. "Biz her zaman barış ve adalet için mücadele edeceğiz," diyerek konuşmasını tamamladı.

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