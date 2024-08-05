Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail'in Suikastı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sert Tepki
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güncel gelişmeler üzerine basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, İsrail'in Hamas'ın başmüzakerecisi İsmail Heniye'yi hedef alarak gerçekleştirdiği suikastın, ateşkes görüşmelerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Ateşkes Sürecine Darbe
Bakan, "İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür. Bu durum, barış umutlarını yerle bir etmiştir" şeklinde konuştu. Fidan, uluslararası toplumun bu duruma tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.
Fidan, sözlerini "Barış arayışlarımızda daha fazla provokasyona yer olmamalı" diyerek sonlandırdı.