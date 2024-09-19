Dışişleri Bakanı Fidan'dan Soğuk Savaş Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerin gidişatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "Batı'yla Rusya arasındaki çatışma ve Rusya'nın oluşturduğu ittifaklarla başlayan Soğuk Savaş, giderek derinleşen bir evrim geçirecek," dedi.

Rusya'nın Etkisi ve Gelecek İhtimalleri

Bakan Fidan, bu süreçte Rusya'nın uluslararası alandaki etkisinin arttığına dikkat çekerek, "Bu durum, dünya genelinde yeni jeopolitik dinamiklerin oluşmasına yol açacak," ifadelerini kullandı.

Fidan, yapılan ittifakların sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ilişkileri de şekillendireceğini vurguladı. Gelecek dönemde bu dinamiklerin izlenmesi gerektiğini belirtti.